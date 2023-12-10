قال السيناتور الأمريكي عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، إن أوكرانيا سيتعين عليها التنازل عن بعض أراضيها لصالح روسيا لإنهاء الصراع.

وقال السياسي لشبكة "CNN": "من مصلحة أمريكا أن تدرك أن تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي لروسيا أمر حتمي، ونحن بحاجة إلى إنهاء العمليات العسكرية.

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كما عارض فانس إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا. وتساءل كيف يمكن لإرسال حزمة جديدة من المساعدات المالية أن يساعد كييف إذا لم تكن تجدي كل الأموال المرسلة سابقًا إلى إنهاء الصراع.

وخلص للقول: في ما يتعلق بأوكرانيا، الجميع يعلم أن ما يجري يجب أن ينتهي بالمفاوضات. إن أطروحة أن أوكرانيا ستجبر روسيا على العودة إلى حدود عام 1991 هي أطروحة سخيفة، ولم يصدقها أحد.

وتكتب وسائل الإعلام الأجنبية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بعبء الأزمة الأوكرانية، وأن دعم فلاديمير زيلينسكي آخذ في التراجع.

وفقًا لشبكة NBC، يناقش مسؤولون أمريكيون وأوروبيون مع سلطات كييف الثمن الذي سيتعين دفعه خلال محادثات السلام مع روسيا، وما سيتعين على كييف التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

وقال أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الأسبوع الماضي، إن كييف بدأت تشعر بالقلق لأن الغرب يشير بشكل متزايد للحاجة إلى الحوار مع موسكو.

في الوقت نفسه، زعم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه لا يشعر بأي ضغوط من جانب الحلفاء لبدء المفاوضات مع روسيا.

وأشار الكرملين إلى أن نظام كييف كلما أسرع بالاعتراف بعجزه عن تغيير الوضع الميداني لصالحه، انفتحت آفاق أكبر لتسوية أسرع.

المصدر: ريا نوفوستي