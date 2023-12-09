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زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا

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زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا
Legion-Media
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قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السلام الدائم في أوكرانيا مرهون بوقف الدعم العسكري الغربي، وبقبول أوكرانيا بالواقع الجديد على الأرض.

ونقلت وكالة فرانس برس عن زاخاروفا قولها: أن روسيا منفتحة على التفاوض، لكن موسكو لم تلحظ وجود إرادة سياسية في كييف أو في الغرب لإجراء المفاوضات. وأشارت إلى أن أوكرانيا تريد من روسيا الاتحادية أن تستسلم.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع الوكالة: طبعا، طالما استمرت هذه التصريحات، لن نتحدث مع أي من القيادات الأوكرانية.

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بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير 2022، بهدف حماية المدنيين في اقليم دونباس، ووضع حد للتهديدات الأمنية التي تصدر عن كييف والتي من المفترض أن تحتفظ بوضعية الحياد. 

وبعد انطلاق العملية الخاصة بدأت الولايات المتحدة وحلف الناتو ودول اخرى من بينها كندا واليابان واستراليا بدعم اوكرانيا بالسلاح والمال.

وقد حذرت موسكو مرارا من ان دعم اوكرانيا لن يسهم الا في إطالة أمد الحرب وبالتالي زيادة معاناة الشعب الأوكراني. 

كما أن موسكو تتهم كييف بأنها خاضعة تماما لإملاءات واشنطن التي ترى أن من مصلحتها استمرار الحرب من أجل إضعاف روسيا. 

المصدر: AFP

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