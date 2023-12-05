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جندي أوكراني: ثمة جنود في مشاة البحرية الأوكرانية لا يجيدون السباحة

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جندي أوكراني: ثمة جنود في مشاة البحرية الأوكرانية لا يجيدون السباحة
Sputnik
أوكرانيا، أرشيف
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أفاد موقع "Business Insider" الإخباري بأن القوات المسلحة الأوكرانية اشتكت من حالة رهيبة لجيش البلاد.

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ونقل الموقع عن جندي أوكراني لم يذكر اسمه قوله: "يوجد بيننا الكثير من الشباب. نحتاج إلى أشخاص ولكن أولئك الذين خضعوا للتدريب، وليس الأشخاص غير المدربين الموجودين لدينا الآن. هناك رجال أمضوا 3 أسابيع فقط في الميادين للتدريب ولم يتمكنوا من إطلاق النار إلا عدة مرات".

وأضاف الجندي أن الحكومة الأوكرانية تواجه صعوبات في جذب المقاتلين إلى الجيش بالمال، مشيرا إلى أنه يتم الآن تجنيد أولئك الذين لم يتمكنوا من الهروب من البلاد. وتابع أيضا أنه ليس كل مشاة البحرية الأوكرانية يمكنهم السباحة.

وكتبت صحيفة "Washington Post"، سابقا، أن الغموض يسود جميع الجبهات الأوكرانية والروح القتالية تضعف.
المصدر: نوفوستي

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