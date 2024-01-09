حول أسباب مضاعفة كييف رواتب العسكريين، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

أفيد في كييف، في يناير، بالحاجة إلى 430 مليار غريفنيا إضافية لتأمين رواتب العسكريين في العام 2024. يبلغ العجز نحو 36%. وفي الوقت نفسه، ذكرت كييف، في نهاية العام الماضي، أن مبلغ 751.3 مليار غريفنيا المخصص للعام 2024 يكفي لتمويل الجيش وقوات الأمن التي يبلغ إجمالي عدد أفرادها 750 ألف شخص. ولكنهم الآن، يطلبون علاوات للعسكريين، قيمتها 1181.3 مليار غريفنيا، أي بزيادة 36% عن المبلغ السابق.

وهكذا، فقد خلص السياسي الأوكراني الموالي لروسيا أوليغ تساريف إلى أن زيادة الإنفاق على الرواتب العسكرية بنسبة 36%، تعني شيئًا واحدًا، هو "زيادة عديد الجيش الأوكراني إلى مليون و360 ألف جندي، أي تعبئة، ليس 450-500 ألف، كما قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، بل 610 ألف جندي".

ووفقا لتساريف، فإن كييف لا تملك المال اللازم لمثل هذه التعبئة. يضاف إلى ذلك، تعليق أكثر من 100 مليار دولار كانت قد وعدت بها واشنطن والاتحاد الأوروبي كييف.

وإذا تمكنت كييف من تنفيذ خطط تعبئة مثل هذا العدد من الجنود وتجهيزهم وتسليحهم وتدريبهم بسرعة، فإن هذا سيسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بتنظيم "هجوم مضاد" آخر، بحلول صيف العام 2024. ولكن، كما هو معلوم، بحلول يونيو 2023، شكلت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة قوامها 200-250 ألف جندي لشن هجومها الكبير. وكانت مسلحة بالكامل بأسلحة وعتاد الناتو. ومع ذلك، انتهى هذا "الهجوم المضاد" بخسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولم تتحقق الأهداف المحددة.

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