سيمونيان تدلي بانطباعها عما قدمه بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي

أكدت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان على الظهور المتميز والاستثنائي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي والذي استمر لساعات عديدة ما يصعب على الكثيرين القيام بها.

وقالت سيمونيان في لقاء مع برنامج "أمسية مع فلاديمير سولوفيوف" على أثير قناة "روسيا-1": "كان المؤتمر الصحفي الموسّع والخط المباشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممتعا للغاية بالشكل الذي ظهر فيه الرئيس".

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وأشارت سيمونيان إلى روح الدعابة التي أبداها الرئيس الروسي وسرده بعض التفاصيل الشخصية.

ومن المعروف أن الرئيس بوتين عقد الخميس 14 ديسمبر، مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 وأجاب عن أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية. واستمر التواصل مع الصحفيين ومواطني الدولة الروسية مدّة 4 ساعات ونيف.

وأضافت سيمونيان: "بالطبع، وبالدرجة الأولى بالنسبة لي، كنت مسرورة جدا بهذا الخط المباشر - المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه الرئيس، الآن، هل حاول أحد من قبل.. الجلوس والإجابة عن الأسئلة لأكثر من أربع ساعات؟ إنه لأمر صعب للغاية.. بل ويكاد يكون مستحيلا".

وأردفت رئيسة تحرير شبكة RT: "في الواقع، هناك عدد قليل جدا من الأشخاص يمكنهم النجاح في هذا الأمر. وفي الوقت نفسه الرئيس يحافظ على المزاج الحسن وذلك الحس من الفكاهة الفطرية والقدرة على نقد الذات الذي سحرنا به منذ 23 عاما"

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كما تطرقت سيمونيان إلى طريقة تعامل الرئيس مع الأسئلة المطروحة والانتباه لجميع الأسئلة: فهو يقوم بتدوينها كتابة، ثم يعود إليها مباشرة خلال مجريات المؤتمر الصحفي.. العديد من المسائل، بالتأكيد، يتم حلها مباشرة خلال المؤتمر الصحفي".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين تطرق خلال المؤتمر الصحفي إلى الكثير من المحاور كالمهام الأساسية لدولة مثل روسيا وقال إنها "مهمة تعزيز السيادة".

وأكد بوتين أنه لا يمكن أن توجد روسيا بشكلها الحالي "دون سيادة مطلقة"، وما يعنيه ذلك من تعزيز للأمن، وتعزيز لإمكانيات الدفاع، وحقوق المواطنين، والسيادة الاجتماعية، وأضاف: "أعني هنا ضمان حقوق وحريات المواطنين والنظام السياسي والبرلمان والمجتمع يتفهم تماما أن روسيا من دون ذلك لا يمكن أن تبقى بشكلها الحالي".

المصدر: نوفوستي + RT