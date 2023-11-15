أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن واشنطن ستوقف في وقت قريب تقديم الدعم لنظام كييف، إذ تم إنفاق الكثير من الأموال على هذا الغرض دون أي نجاحات تذكر في الميدان.

وكتب مدفيديف عبر قناته في "تلغرام": "يقوم المشرعون الأمريكيون بتعطيل تمويل الإنفاق العسكري لإسرائيل وأوكرانيا لهذا العام. الأسباب فنية... وليست فنية بالكامل".

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وأضاف: "في حال كانت القصة مع إسرائيل فنية بشكل واضح، إذ إن هذا البلد يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للكونغرس الأمريكي من بلده نفسه، إلا أن جميع الأشياء - مع النظام الأوكراني – تبدو أكثر تعقيدا".

وأردف في هذا الجانب: "أمريكا تخون بسهولة "أبناءها من نسل العاهرات" وذلك عندما يصبحون عديمي الفائدة بالنسبة لها".

وبحسب مدفيديف، فإن هذا هو بالضبط ما سيحدث لأوكرانيا. مضيفا: "ولا يتعلق الأمر فقط بالمشاحنات بين الجمهوريين والديمقراطيين عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. لقد سئمنا منهم بالفعل. لقد سئمنا منهم - إنهم يلتهمون الكثير من المال، ويسرقون بشكل كبير، كما أنهم لا يحققون أي أهداف عسكرية".

وخلص نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى القول: "بالإضافة إلى ذلك، فقد حدث الاضطراب الإسرائيلي الفلسطيني. وباختصار، فإن دعم "ابن العاهرة" غير المقيد يقترب من نهايته الحتمية".

وبيّن مدفيديف أن الدعم المقدّم من واشنطن "لن يتوقف على الفور".. واستدرك بالقول: "سيكون هناك أيضا الكثير من المال، ونوبات الفصام عن الديمقراطية، والتأكيدات الشجاعة حول النصر الوشيك على الأرض، والمعتقدات الكاذبة حول التحالف الأبدي، وما إلى ذلك".

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وشدّد على أن الوضع واضح: "لقد أزف الوقت للمضي إلى زوايا غياهب النسيان بالنسبة لأمريكي آخر "ابن العاهرة".

واختتم: "المشكلة تتمثل في أن ابن العاهرة من سلالة بانديرا لم يفهم أبدا ما هي حقيقته".

وقبل أيام قليلة، قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، في أكتوبر الماضي، أن الغموض المحيط بتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، الذي يؤثر على مسألة تخصيص المساعدات لبلاده، يسبب قلقا كبيرا.

المصدر: RT + تاس