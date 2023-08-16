تحدث القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، عن تفشي ظاهرة الإعدامات لعسكريين الأوكرانيين بسبب رفضهم المشاركة في هجمات قوات كييف.

وقال باليتسكي: "الرجال الذين أخذتهم السلطات النازية بالقوة من الشوارع لمصلحة التاج البريطاني، لا يريدون القتال. الدافع ضعيف للغاية. يتم دفعهم إلى حتفهم، لكن لا أحد يريد أن يموت. لقد أصبحت هذه ظاهرة جماعية لدرجة أنهم لا يخافون حتى من عمليات الإعدام التي نسجلها ونراها أحيانا من الطائرات المسيّرة".

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وأشار إلى أنه يمكن للمرء أن يسمع البكاء، والأنين، ومحاولات إقناع، وتضرع على ترددات العدو اللاسلكية، من أجل عدم المشاركة في الهجوم.

وشدد باليتسكي على أن "هذا الأمر يضعف الروح المعنوية كثيرا بالنسبة للجنود".

وأكد أن "أنصار بانديرا المتحمسين للغاية" نافذون في صفوف القوات الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي وأن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي