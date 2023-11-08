رئيس وزراء أوكرانيا السابق: الغرب "يتخم" كييف بالوعود فقط لإطالة أمد الصراع مع روسيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، إن الولايات المتحدة والغرب مستعدان لتقديم كافة الوعود لأوكرانيا بغية إطالة أمد الصراع مع روسيا.

وأضاف أزاروف في تعليق على توصية المفوضية الأوروبية ببدء حوار حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إن "زعماء الدول الأوروبية الرائدة يتصرفون بما يتماشى مع السياسة الأمريكية: تمديد الصراع بين أوكرانيا وروسيا لأطول فترة ممكنة... لأن هذا، باعتقادهم، يضعف روسيا... ولإرضاء هذا الموقف، فإنهم على استعداد لتقديم وعود بأي شيء".

وأوصت المفوضية الأوروبية بأن يبدأ مجلس الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي بشرط استيفاء عدد من الشروط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في البلاد.

وانتقد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية" الهولندي مارسيل دي غراف توصية المفوضية الأوروبية ببدء حوار حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT