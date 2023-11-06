موقع بريطاني: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى عواقب سلبية على الدول الفقيرة بالاتحاد

اعتبرت الصحفية في موقع "UnHerd" البريطاني بيتاني إيليوت أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة بالنسبة للدول الأعضاء الأكثر فقرا في الاتحاد.

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وكتبت إيليوت: "إن احتمال حصول أوكرانيا على الأموال المخصصة لتطوير البنية التحتية في دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة تعني أن التشيك وإستونيا وليتوانيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا لن تتمكن بعد الآن من تلقي مثل هذا التمويل".

وأضافت أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي أيضا إلى خفض الدعم المقدم للتنمية الزراعية بنسبة 20%.

وتابعت أن الاحصائيات الداخلية للاتحاد الأوروبي تدل على أنه سيكون بإمكان أوكرانيا الحصول على مساعدات مالية بقيمة 168 مليار يورو على مدى 7 سنوات.

وأشارت إلى أن عددا من الموظفين الأوروبيين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي المكون من 30 دولة أو أكثر لن يتمكن من العمل بشكل فعال.

وخلصت بالقول: "على الأرجح، سيكون إيجاد حل وسط (عند قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي) أمرا صعبا".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في حديث لصحيفة "Spiegel"، سابقا، أنه يمكن لأوكرانيا في حالة تنفيذ كل الشروط المقدمة لها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، مذكرا بأن عددا من دول البلقان لا تزال تتوقع قبولها في الاتحاد منذ 20 عاما.

من جهته صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا أن كييف تنوي إطلاق مفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي