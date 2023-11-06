كوليبا: بيربوك أكدت لي أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت له ذلك.

إقرأ المزيد

وقال كوليبا في حديث لصحيفة "Die Welt" الألمانية: "لا أشك في أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. هذا ما أكدته (وزيرة الخارجية الألمانية) أنالينا بيربوك اليوم".

واعترف بأنه يجب على بلاده تعديل نظام عدلها من أجل الانضمام إلى السوق الموحدة.

وأضاف: "كما يجب علينا تعزيز جهودنا بهدف مكافحة الفساد. لقد اعتمدنا القوانين المناسبة التي يجب تنفيذها الآن".

وأفادت صحيفة "Politico" في 1 نوفمبر الجاري، نقلا عن مصادر، أن المفوضية الأوروبية أوصت بإطلاق مفاوضات مع أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في الوقت ذاته إلى أنه لا يجب على كييف التوقع أن هذه العملية ستتم بشكل متسارع.

وأشارت الصحيفة إلى نداء بيربوك الموجه إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد، شددت فيه على أن أي طلب للانضمام إلى الاتحاد لا يمكن النظر فيه بسرعة.

وتابعت الصحيفة أن هذا التحذير يعد "دحضا" لتصريح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي دعا الاتحاد إلى قبول أوكرانيا في عضويته بحلول عام 2030.

المصدر: تاس