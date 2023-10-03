"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يستعد لبدء مفاوضات رسمية مع أوكرانيا بشأن الانضمام للاتحاد

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسيين، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لبدء مفاوضات رسمية مع أوكرانيا بشأن الانضمام، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة: "يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن انضمامها المستقبلي، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في ديسمبر".

كما أشارت إلى أن بروكسل "تستعد لمنح كييف الضوء الأخضر بشأن هذه القضية بحلول نهاية عام 2023".

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاتارينا ماتيرنوفا، في وقت سابق، أن كييف يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، إذا تمت فيها الإصلاحات الداخلية التي يجب تنفيذها.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في شهر سبتمبر، عن ثقتها في أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على مواصلة أنشطته الناجحة في شكل موسع. كما نوهت، بوجود مجموعة كاملة من المعايير المتعلقة بالنظام القضائي والاقتصادي، والتي يجب الوفاء بها وتنفيذها، من أجل الانضمام إلى السوق الموحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد خوسيه مانويل باروزو، الذي ترأس المفوضية الأوروبية في 2004-2014، في وقت سابق، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات مثيرة للجدل لدمج أوكرانيا في الاتحاد.

وصرح وزير الزراعة والأغذية البولندي روبرت تيلوس، بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء كييف شروطا معينة بشأن الزراعة.

يذكر أنه في 28 فبراير 2022، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في بروكسل في 23 يونيو من نفس العام، على منح صفة المرشح لعضوية الاتحاد لكل من أوكرانيا ومولدوفا.

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المصدر: RT + صحيفة "بوليتيكو"