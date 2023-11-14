روسيا تضاعف صادراتها من المنتجات الزراعية إلى الجزائر بأكثر من الضعف خلال عام

أكد نائب مدير مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الروسية، أندريه كوتشيروف، أن روسيا ضاعفت صادراتها من المنتجات الزراعية إلى الجزائر بأكثر من الضعف خلال عام.

وقال كوتشيروف: "روسيا هي واحدة من أكبر خمسة مصدرين للمنتجات الزراعية إلى الجزائر، إذا بلغت قيمة صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والصناعية إلى الجزائر بحلول نهاية عام 2021 حوالي 336 مليون دولار، وارتفع هذا الرقم بحلول نهاية عام 2022 إلى 699 مليون دولار. والجزائر هي واحدة من أكثر البلدان النامية ديناميكية في القارة الأفريقية".

ووفقا له، تعد الجزائر واحدة من أكبر مستوردي محاصيل الحبوب في إفريقيا، وكذلك ثاني أكبر مشتر للحليب المجفف في العالم.

وأضاف: "في 2018-2022، زادت واردات الجزائر الغذائية بمعدل 7.3% سنويا ووصلت إلى 11 مليار دولار في عام 2022. وسيطر القمح والحليب المجفف على غالبية الواردات. الجزائر لديها واحدة من أعلى النفقات الغذائية للفرد في شمال أفريقيا".

كما أشار إلى أن: "إزالة الحواجز من أمام الوصول إلى السوق الجزائرية لمنتجات الألبان من روسيا يفتح فرصا واسعة للمصدرين الروس."

المصدر: تاس