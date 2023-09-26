 
مباشر

موسكو والجزائر تتوصلان إلى اتفاق حول تصدير الدواجن الروسية إلى الجزائر

أخبار العالم

موسكو والجزائر تتوصلان إلى اتفاق حول تصدير الدواجن الروسية إلى الجزائر
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w45k

أعلنت الهيئة التنظيمية الروسية أن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية اتفقتا على شهادة بيطرية للحوم الدواجن المصدرة من روسيا.

وقالت الهيئة في بيانها: "اتفقت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية على شهادة بيطرية للحوم والمواد الأولية للحوم التي تم الحصول عليها من ذبح وتجهيز الدواجن المصدرة من روسيا إلى الجزائر".

إقرأ المزيد
روسيا تعمل على توسيع التعاون التعليمي مع الجزائر (فيديو + صور)
روسيا تعمل على توسيع التعاون التعليمي مع الجزائر (فيديو + صور)

وسيتم نشر النسخة الإلكترونية من الشهادة على الموقع الرسمي للهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية.

وأكدت أن المؤسسات التي تنتج وتخزن هذه المنتجات المهتمة بتوريدها إلى الجزائر يجب أن تخضع لفحص الامتثال للمتطلبات الجزائرية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا