روسيا تعمل على توسيع التعاون التعليمي مع الجزائر (فيديو + صور)  

قام نائب وزير التربية الروسي دينيس غريبوف، بزيارة إلى الجزائر، حيث التقى بوزير التربية هناك السيد عبد الحكيم بلعابد.

وناقش دينيس غريبوف والسيد عبد الحكيم بلعابد، خلال اللقاء، إمكانيات التعاون بين روسيا والجزائر في 15 مجالا مختلفا: من تحديث الإطار القانوني التنظيمي للتعاون بين الوزارات إلى المشاريع المشتركة لتدريب المعلمين وإرسال الأطفال الموهوبين إلى مراكز الأطفال الروسية " "آرتيك"، "النسر"، "التغيير"، "المحيط".



كما تمت مناقشة مشاريع مركز التعاون الدولي التابع لوزارة التعليم الروسية في الاجتماع: المشروع الإنساني "المعلم الروسي في الخارج"، وإنشاء شبكة من مراكز التعليم المفتوح.



وعقب الاجتماع، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن إحداث لجنة خاصة ستركز على تطوير التعاون مع روسيا. وسيضم متخصصين في مجال تدريب المعلمين وإدارة وتنفيذ العملية التعليمية والتعليم الإضافي والرقمنة.



وكانت الخطوة الأولى في توسيع التعاون هي إنشاء مركز التعليم المفتوح التابع لوزارة التعليم الروسية، والذي تشمل مهامه الدعم المنهجي لمعلمي تدريس اللغة الروسية كلغة أجنبية في مدارس وجامعات الجزائر. مشغل المركز على أساس جامعة الجزائر-2 الحكومية. وهناك خطط لفتح مركزين آخرين مماثلين في مدينتي بسكرة والوادي.

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر:RT