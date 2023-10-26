وزير الزراعة الروسي: تضاعف مؤشر تجارة المنتجات الزراعية بين روسيا والجزائر نحو 700 مليون دولار

أكد وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن حجم التجارة الثنائية في مجال المنتجات الزراعية بين روسيا والجزائر تضاعف في نهاية تسعة أشهر من عام 2023، وبلغ حوالي 700 مليون دولار.

وقد شارك يوم الخميس في العاصمة موسكو، وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر محمد عبد الحفيظ هني، على رأس وفد هام متعدد القطاعات، في أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

وقال باتروشيف: "أود أن أتحدث بشكل منفصل عن الزراعة.. استنادا إلى نتائج تسعة أشهر انصرمت، تضاعف حجم التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية، ليصل إلى ما يقرب من 700 مليون دولار".

كما أشار إلى اهتمام روسيا بزيادة إمداد الجزائر بالحبوب ومنتجات الزيوت والدهون وكذلك اللحوم ومنتجات الألبان.

وأضاف الوزير: "نرحب بزيادة واردات المنتجات الزراعية الجزائرية إلى روسيا، والتي تشهد طلبا لدى المستهلكين المحليين".

وأكد باتروشيف: "تظل الجزائر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في شمال إفريقيا، ويتطور تعاوننا بنشاط في عدد من المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والبناء والتعليم، وبالطبع في الزراعة".

وأوضح باتروشيف: "هذا نمو ديناميكي مؤكد للتجارة بين بلدينا، واليوم تحتل الجزائر المرتبة الثالثة من حيث حجم التجارة مع روسيا بين جميع الدول الإفريقية، وخلال الأشهر الثمانية من هذا العام، تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات ووصل بالفعل إلى 2 مليار دولار".

وعلى هامش أشغال الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بموسكو، لقاء مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، حيث تباحثا في واقع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها.

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المصدر: RT