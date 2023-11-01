بوتين يرسل برقية تهنئة للرئيس الجزائري

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية.

ووفق بيان السفارة الروسية بالجزائر، شدد بوتين في رسالته، على الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات الروسية الجزائرية ما أكد مرة أخرى لقاء الرئيسين في موسكو شهر يونيو الماضي.

وعبر بوتين، عن ثقته في مواصلة تطوير التعاون في جميع المجالات والمزيد من النجاحات.

وجاءت رسالة التهنئة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وهو الذكرى الـ69 لاندلاع حرب التحرير الوطني، ما يسمى ثورة نوفمبر المجيدة.

ومن جهتهم وجه كل من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، برقيات تهنئة لنظرائهم في الجزائر.

كما هنأت سفارة روسيا في الجزائر الشعب الجزائري الصديق وتمنت له البهجة والسلام والرفاهية.

إقرأ المزيد

المصدر: RT