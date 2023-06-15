مراسم استقبال بوتين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الجزائري عبد المجيد تبون منذ قليل بقاعة غيورغي بالعاصمة الروسية موسكو في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى روسيا.

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الجزائر خلال اللقاء بأن العلاقات مع الجزائر تحمل أهمية خاصة وطبيعة استراتيجية بالنسبة لروسيا، وأشار إلى أن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة سيسهم في تعزيز بناء العلاقات بين روسيا والجزائر.

وتابع الرئيس: "يسعدنا في روسيا رؤية الرئيس الجزائري في القمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في بطرسبورغ".

وأكد الرئيس الروسي على أن الجهود الروسية والجزائرية في صيغها متعددة الأطراف، تسهم، من بين أمور أخرى، في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

من جانبه صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن الضغط الغربي لن يؤثر على دعم الجزائر لروسيا. وأعرب عن امتنانه لحسن الضيافة، وتابع: "إنها تشهد على عمق العلاقات وأواصر الصداقة القائمة بين الجزائر وروسيا".

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن العلاقات بين البلدين "لم تتغير أبدا منذ 60 عاما، حيث كانت الجزائر دائما تدعم روسيا. اليوم، ربما هناك بعض الضغوط من الخارج، إلا أن هذا لن يؤثر أبدا على علاقاتنا".

وشدد تبون على أن الجزائر "حافظت على استقلالها بفضل دعم روسيا التي أمدتها بالسلاح حتى تتمكن من الحفاظ عليه في ظل الظروف الصعبة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، كما سيوقع عددا من الوثائق من بينها إعلان هام حول الشراكة الاستراتيجية العميقة بين البلدين.

وقد استقبل الرئيس الروسي الرئيس عبد المجيد تبون في قاعة غريغوري الرسمية للاحتفالات، نظرا لأنها زيارة دولة، وسوف يقيم مأدبة غداء رسمية على شرف الضيف الجزائري.

المصدر: RT