في موسكو انطلاق فعاليات معرض "روسيا"

أفاد المكتب الصحفي للمنظمة الروسية "حركة الأوائل" للأطفال والشباب، ببدء أعمال منتدى معرض "روسيا" وذلك في مركز معارض عموم روسيا "فدنخا" في موسكو.

وفي منتدى المعرض، ستعرض كل الكيانات والمناطق الروسية وكذلك الوزارات والشركات المختلفة، إنجازاتها. وبشكل إجمالي، سيتمكن الزوار من مشاهدة 131 جناحا في هذا المعرض.

وخلال ذلك سيتمكن الزوار من القيام برحلة افتراضية حول بطرسبورغ في جناح هذه المدينة العريقة، والاستماع إلى شرح مفصل من "ديد موروز"( جد الصقيع – بابا نويل) في جناح فولوغدا.

وسيتم الاستعانة بأكثر من ألفي مرشد سياحي للقيام بجولات في مختلف أجنحة المعرض. وسيتمكن هؤلاء من خدمة 12 مليون ضيف في 30 جناحا بالمعرض.

وعند المدخل الرئيسي لمركز المعارض، سيشاهد الزوار لوحة ضخمة "لخريطة روسيا الحية"، وعلى أرض المعرض – سيشاهدون استعراضا على شكل أنبوب مخصص للإنجازات الرئيسية لروسيا.

المصدر: نوفوستي