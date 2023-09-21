بوتين يمازح مدير بنك روسي طلب مليار روبل سنويا

تندّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممازحا بعد طلب رئيس "سبيربنك" مليار روبل من الموازنة سنويا لدعم مشروع لهم وقال: "ربما حرام على شخص ثري مثل غريف طلب مثل هذا المبلغ".

وجاءت كلمات الرئيس بوتين تعليقا للمزاح عما قاله رئيس بنك "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، الذي طلب مليار روبل سنويا من موازنة الحكومة من أجل دعم مشروعهم التعليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات.

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وخلال زيارته إلى فيليكي نوفغورود، قام بوتين بزيارة أماكن العمل والفصول الدراسية في "المدرسة 21" - مشروع سبيربنك، والذي يوفر الفرصة للحصول على تعليم عالمي المستوى في مجال تكنولوجيا المعلومات وبشكل مجاني. وهناك مدارس لهذا المشروع تتوزع في مدن موسكو ونوفوسيبيرسك وقازان وسورغوت.

وقال غريف، الذي أطلع بوتين عن هذا المشروع: "لو تصدرون تعليماتكم، في إطار رحلتكم هذه، أن يتم تقديم الدعم الاتحادي.. وبشكل عام إن هذا الدعم لن يكون مكلفا".

وأشار غريف في حديثه إلى أن هناك حاجة للمساعدة المالية من أجل تشييد المدارس

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فسأله بوتين.. "حسنا. كم؟"، فأجاب غريف: "أود أن أقول إذا خصصتم مليارا بشكل سنوي، فسيكون ذلك أمرا رائعا".

وضحك الرئيس قائلا: "حرام على غيرمان أوسكاروفيتش القول إنه يطلب من الاتحاد مليارا. إنه غني جدا، ويطلب مليارا. لماذا لم يذكر المبلغ فقط؟ عيب عليه"،

ورد غريف على ذلك بأن "سبيربنك" استثمر "أموالا ضخمة" في المشروع.

وأضاف بوتين مبتسما: "أعرف ذلك. لكن مليارا إضافيا لن يضر بالموازنة الفيدرالية. حسنا، غيرمان أوسكاروفيتش".

المصدر: نوفوستي