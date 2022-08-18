روسيا تكشف عن نظام جديد لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية

كشف المبرمجون الروس خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن نظام جديد طوروه لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية.

وخلال المنتدى أشار المبرمجون إلى أن نظام Astra Linux Special Edition هو عبارة عن نسخة معدلة من نظام Linux المخصص للحواسب، لكنه صمم ليعمل مع الأجهزة المزودة بشاشات لمسية مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

وتبعا للمبرمجين فإن النظام الجديد جهّز بأدوات حماية أمنية داخلية مدمجة، وتستوفي هذه الأدوات المتطلبات الموضوعة في سجل البرامج الصادر عن وزارة التنمية الرقمية الروسية.

وأبرز مافي النظام الجديد هو اعتماده على برمجيات Linux المفتوحة المصدر، أي يمكن معه تشغيل التطبيقات المطورة لأجهزة أندرويد، ودون إدخال تعديلات إضافية على برمجياته.

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كما يمكن تشغيل Astra Linux Special Edition مع الحواسب المنزلية أو المكتبية بوضع الشاشة الكامل، ويكفي لهذا الأمر تحميل هذا النظام بالجهاز ووصل الحاسب بالشاشات أو الملحقات الخارجية الأخرى.

ولن يحتاج مستخدمو هذا النظام إلى شهادات أو رسوم استخدام خاصة، لا بالنسبة للبرمجيات ولا بالنسبة للأجهزة التي سيعمل معها.

المصدر: فيستي