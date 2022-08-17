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روسيا تطور تقنيات جديدة لإمداد الطائرات المدنية بخدمات الإنترنت

العالم الرقمي و Social media

روسيا تطور تقنيات جديدة لإمداد الطائرات المدنية بخدمات الإنترنت
Sputnik vitaly ANKOV
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أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على تطوير منظومات جديدة للاتصالات لتأمين خدمات الإنترنت للطائرات ووسائل النقل المدنية.

وخلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" أشار ممثلو الشركة إلى "أن المنظومات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء في روستيخ ستؤمن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ستزود مستخدمي وسائط النقل العامة الفردية والجماعية وحتى ركاب الطائرات في عموم أنحاء روسيا بخدمات الإنترنت".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة " يتيح التكامل مع أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الوسائط المتعددة الموجودة على متن الطائرة لمنتجاتنا الجديدة تأمين خدمات الاتصال الهاتفي وخدمات الإنترنت السريع لإجراء مكالمات الفيديو".

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ومن جانبه قال المدير العام لشركة Ruselectronics التابعة لـ "روستيخ"، سيرغي ساخينكو: "سيبدأ الإنتاج التسلسلي للأنظمة التي تساهم في تطويرها شركتنا عام 2023".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تملك مشروعا لاستحداث منظومة Sphere  للأقمار الصناعية أيضا، والتي ستضم أقمار Express-RV التي ستؤمن خدمات الإنترنت لمناطق طريق بحر الشمال ومناطق القطب الشمالي، كما ستساهم في تأمين البيانات للسفن ووسائط النقل العامة والخاصة، ومن المفترض أن تدخل هذه الأقمار الخدمة رسميا بحلول 2026.

المصدر: فيستي

 

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