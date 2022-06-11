 
مباشر

روسيا تزوّد جميع قطاراتها بخدمات الإنترنت

العالم الرقمي و Social media

روسيا تزوّد جميع قطاراتها بخدمات الإنترنت
Legion-Media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7ab

أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات في روسيا أنها تعمل على خطة لتزويد جميع قطارات السكك الحديدية في البلاد بخدمات الإنترنت.

وفي تقرير نشره وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، منصور شادايف قال فيه"في سبتمبر القادم ستقدم وزارتنا خطة لبرنامج يهدف لتزويد جميع قطارات السكك الحديدية في روسيا بخدمات الإنترنت".

وأشار الوزير "إلى أن المسؤولين المختصين تمكنوا من الاتفاق مع رئيس هيئة السكك الحديدية في روسيا، أوليغ بيلوزيروف لإعداد برنامج شامل سيتم فيه التعاون مع الشركات المشغلة للشبكات الخلوية في البلاد، لوضع آلية تسلسلية لتجهيز جميع القطارات الروسية بخدمات الإنترنت، وأن البرنامج الجديد سيتم اعتماده لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات".

إقرأ المزيد
روسيا ستجّهز مدارسها بحواسب مزودة ببرمجيات مطورة محليا
روسيا ستجّهز مدارسها بحواسب مزودة ببرمجيات مطورة محليا

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد بدأت منذ سنوات بتشغيل خدمات الإنترنت المجانية في قطارات مترو الأنفاق والحافلات ووسائط النقل العام في العديد من مدنها، كما اعتمد في وسائط النقل العام الكثير من الخدمات العصرية مثل خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات الدفع عبر ميزات التعرف على الوجوه، وللحفاظ على نظافة البيئة بدأت روسيا أيضا باعتماد حافلات النقل الكهربائية الكبيرة في العاصمة موسكو .

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا