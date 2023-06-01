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روسيا تنوي الترويج لألعاب الفيديو المطورة محليا في دول "بريكس"

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روسيا تنوي الترويج لألعاب الفيديو المطورة محليا في دول
Sputnik govril grigorov
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقاء مع أحد مطوري ألعاب الفيديو في روسيا
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن روسيا ستناقش مع شركائها في دول "بريكس" إمكانية الترويج لألعاب الفيديو الروسية في تلك البلدان.

وخلال لقائه مع أحد مطوري ألعاب الفيديو خلال معرض "تنمية الاقتصاد الإبداعي في روسيا" طلب المطور من بوتين مساعدة منتجي ومصممي ألعاب الفيديو الروسية في دخول السوق الصينية.

ومن جانبه استجاب بوتين لطلب المطور ووعده بأن روسيا ستناقش مع شركائها في دول "بريكس" إمكانية الترويج لألعاب الفيديو الروسية في تلك البلدان.

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وقال بوتين: " سنناقش هذا الأمر خلال عملية التفاوض مع شركائنا، السوق ضخم في هذا المجال، وليس في الصين فقط، بل وفي جميع دول بريكس".

وتعمل روسيا بشكل فعال في السنوات الأخيرة على دعم المبرمجين ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقد تمكن المبرمجون الروس من تطوير الكثير من البرامج والتطبيقات الجديدة التي تلبي الاحتياجات المعاصرة لمستخدمي الإنترنت.

المصدر: تاس+وكالات روسية

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