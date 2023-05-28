شركة روسية تخطط لإنتاج أفلام رسوم متحركة بمشاركة إماراتية وهندية

تخطط ورشة "سويوزمولتفيم" الروسية لتحقيق مشروعيْن مشتركين مع ورشتي الرسوم المتحركة الهندية والإمارتية.

صرحت بذلك رئيسة مجلس إدارة شركة "سويوزمولتفيلم" يوليانا سلاشيفا التي قالت أن كل الوثائق الخاصة بالمشروع جاهزة وسيتم توقيعها عما قريب.

وقالت إن من المثير للاهتمام أن كلا المشروعين يمثلان أبطالا يتمتعون بشعبية في بلادنا وغالبية بلدان الشرقين الأوسط والأقصى.

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جاء ذلك على لسان يوليانا سلاشيفا على هامش منتدى "الأسبوع الروسي للمبتكرات" في الشرق الأقصى.

وقالت سلاشيفا إن جودة منتجات الرسوم المتحركة في روسيا عالية جدا. ويقدم قطاع الرسوم المتحركة الروسي منتجات قادرة على منافسة أفلام تُخرجها دول أخرى.

ومضت قائلة: "من أجل بلوغ الشعبية على صعيد منظمة "بريكس" من الضروري تطوير الإنتاج المشترك للأفلام التي تجمع بين أفضل الجوانب لدى كل بلد. على سبيل المثال لدينا أفكار ومبدعون. أما الهند والصين فلديهما قدرات إنتاجية جيدة".

ولفتت رئيسة مجلس الإدارة إلى قيم واحدة تنطلق منها منتجات الرسوم المتحركة في دول "بريكس"، وهي القيم العائلية واحترام الكبار والقدرة على العمل ضمن فريق واحد وغيرها.

يذكر أن منتدى "الأسبوع الروسي للمبتكرات" يعقد في مدينة فلاديفوستوك سنويا منذ عام 2020. وجمع المنتدى العام الجاري بين مشاركين يمثلون 11 منطقة روسية وخبراء من الهند والصين وكازاخستان وبيلاروس، فضلا عن رجال الأعمال والموظفين في السلطات المحلية والمنصات الإلكترونية الكبرى.

المصدر: تاس