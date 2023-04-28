مسرح الفن الرقمي في دبي يقدّم عرضا للرسوم المتحركة الروسية

سيبدأ يوم 1 مايو في دبي عرض الرسوم المتحركة الروسية المستوحى من فيلم الكارتون الروسي "مونسيكي".

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لشركة "سويوز مولتفيلم" الروسية للرسوم المتحركة.

وجاء في بيان اصدرته الشركة إن "مسرح الفن الرقمي في دبي يبدأ في عرض الرسوم المتحركة "مونسيكي" الذي تم إعداده على أساس متسلسل الرسوم المتحركة "مونسيكي" من إخراج شركة "سويوز مولتفيلم" الروسية.

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ويشير البيان إلى أن عرض مسرحية مولتيميديا سيستمر باللغة الإنجليزية خلال بضعة أشهر. وسيكون بمقدور المشاهدين الانغماس في عالم كوكب Монсиленд حيث تجسّد كل جزيرة أحد الأمزجة.

يذكر أن فيلم الكارتون "مونسيكي" يساعد الصغار والكبار في الاطلاع على عالمهم الداخلي. ويعتبر هذا المشروع ملحا لعصرنا الذي يتميز بالذكاء العاطفي.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة في شركة "سويوز مولتفيلم" يوليانا سلاشيفا: "يسعدنا أن مسلسل الرسوم المتحركة لقيت ردود أفعال في دبي، بصفتها مدينة تتميز تقنيات عالية، مع العلم أننا نحرص دائما على التعاون مع البلدان العربية".

يذكر أن مسلسل الرسوم المتحركة "مونسيكي" تم تصويره بالتعاون مع دار السينما أونلاين Okko. وبدأ عرضه على الشاشات الروسية منذ عام 2018. أما فكرة المسلسل فتمت صياغتها بالتعاون مع المتخصصين النفسانيين. وقد تم إلى حد الآن اطلاق موسميْن من المسلسل المتكون من 52 حلقة.

المصدر: تاس