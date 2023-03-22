فيلم "تشيبوراشكا" الروسي يحصد مليون مشاهدة على منصات إلكترونية

أصبح فيلم "تشيبوراشكا" من إخراج الروسي دميتري دياتشنكو منذ 16 مارس متاحا في دور السينما الإلكترونية "أونلاين".

وقد حصد ما يزيد عن مليون مشاهدة على منصة Okko الإلكترونية. صرحت بذلك لوكالة "تاس" الروسية المكتب الصحفي لمخدم المنصة. وقالت إن منصة Okko قد جنت في العطلة الأسبوعية الأولى أكثر من مليون مشاهدة وأصبحت بذلك أنجح الأفلام التي عرضت للمرة الأولى على منصة الفيديو.

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وكانت دور السينما " أونلاين" Start وPremier و Wink قد أعلنت في وقت سابق أن فيلم "تشيبوراشكا" متاح على منصات إلكترونية أخرى. وقالت، ألفيرا دميتريفسكايا، مديرة المضمون السينمائي لدار السينما "أونلاين" إن منتجي الفيلم تمكنوا من الحفاظ على أصالة صورة الرسوم المتحركة للعبة المعروفة والتي شكّلتها ورشة "سويوز مولتفيلم" السينمائية.

ولم يجمع الفيلم بين المشاهدين لكل الأجيال أثناء عرضه في دور السينما فحسب بل أثناء عرضه على المنصات الإلكترونية، ما أثبتته إحصاءات المشاهدات في العطلة الأسبوعية الأولى.

يذكر أن فيلم "تشيبوراشكا" الذي بدأ عرضه في روسيا يوم 1 يناير الماضي أصبح أكثر الأفلام الروسية ربحا في تاريخ روسيا من حيث إيرادات شباك التذاكر وتقدت على فيلم "العبيد" (2019) من إخراج كليم شيبينكو والجزء الأول لفيلم "أفاتار" من إخراج جيمس كاميرون (2009). وتم إنتاج الفيلم من قبل ورشة Yellow Black and White السينمائية الروسية وورشة "سويوز مولتفيلم" للرسوم المتحركة وبدعم من القناة التلفزيونية الأولى الروسية ومؤسسة السينما الروسية.

المصدر: تاس