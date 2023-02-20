"تشيبوراشكا" يصل إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية شاهدوا فيلم "تشيبوراشكا" الروسي الذي ذاع صيته مؤخرا.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "شاهد فيلم تشيبوراشكا أكثر من 20 مليون شخص على الأرض، وانضم إلى قائمة المشاهدين أيضا ثلاثة أبطال من روسيا هم رواد الفضاء التابعون لروس كوسموس والمتواجدون على متن المحطة الفضائية الدولية، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، وآنا كيكينا".

"وتشيبوراشكا" هو حيوان خيالي لطيف الشكل، يرافقه دائما تمساح يدعى "غينا"، ابتكره الكاتب السوفيتي الراحل، أدوارد أوسبْيِنسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمَن، ليكون أحد أبطال أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية، وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزا لأفلام شركة "سويوز مولتفيلم" السوفيتية للإنتاج الفني.

وفي يناير الماضي أطلق فيلم جديد حول هذه الشخصية الكرتونية، ولاقى هذا الفيلم نجاحا كبيرا، وتصدّر قائمة الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما الروسية.

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وكانت يوليا سلاشيفا، رئيسة مجلس استوديوهات "سويوز مولتفيلم" قد أرسلت لرائد الفضاء الروسي، سيرغي بروكوبييف لعبة على هيئة "تشيبوراشكا" بطل الفيلم المذكور، وذهبت هذه اللعبة إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-22" الروسية.

المصدر: فيستي