رئيس أكبر مصرف روسي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2023

يرى رئيس "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بحلول نهاية العام 2023 قد يصل إلى 2% - 3%.

وقال الخبير المصرفي الكبير، خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي اليوم الثلاثاء: "حقيقة أن نمو (الاقتصاد الروسي) سيتجاوز هذا العام مستوى 2% هو أمر واضح، سيكون النمو بين 2% و3%".

وأشار غريف، إلى أن التدابير الرامية إلى الحد من توافر موارد الائتمان (الحد من إصدار القروض) ستؤثر بشكل سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأمس صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، بأنه من المتوقع أن يكون معدل نمو الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2023 عند مستوى جيد، وأن يستمر هذا المنحى في العام القادم 2024.

وحسنت السلطات الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو الاقتصادي أكثر من مرة هذا العام، ففي شهر يوليو الماضي رفع البنك المركزي للاتحاد الروسي توقعاته من 0.5% - 2% إلى 1.5% - 2.5%.

وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

المصدر: نوفوستي