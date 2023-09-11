من منتدى فلاديفوستوك.. وزير التنمية الاقتصادية الروسي يكشف وضع الاقتصاد الوطني

توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن يكون معدل نمو الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2023 عند مستوى جيد، وأن يستمر هذا المنحى في العام القادم 2024.

وقال الوزير خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي اليوم الاثنين، إن "استثمارات الميزانية (الإنفاق الحكومي) كانت في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام هي محرك النمو الاقتصادي، وقد دعمت الميزانية بقوة بمشاريع البنية التحتية".

وأضاف الوزير: "نحن ننطلق من حقيقة أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام سيكون جيدا. وفي العام المقبل أيضا، سيستمر زخم النمو الاقتصادي".

وحسنت السلطات الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو الاقتصادي أكثر من مرة هذا العام، ففي شهر يوليو الماضي رفع البنك المركزي للاتحاد الروسي توقعاته من 0.5% - 2% إلى 1.5% - 2.5%

وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

المصدر: RT