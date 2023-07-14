قديروف يرد على شائعات عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة لرئاسة الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن استعداده للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال قديروف: "ينشرون شائعات بأنه سيتم إقصائي ويبحثون عن شخص آخر ليحل مكاني. إنهم لا يبحثون عن أي شخص في مكاني، ولن أسمح بضرورة البحث عنه. عند انتهاء فترة ولايتي، بإذن الله سأذهب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، وإذا اختارني الشعب، فسأستمر في العمل".

ودعا السكان إلى عدم تصديق الشائعات التي ينشرها المحرضون، وأشار إلى أن مهمتهم تقويض سلطة القيادة الشيشانية وتقديم المنطقة على أنها غير مستقرة.

المصدر: RT