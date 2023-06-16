لأول مرة في 20 عاما الماضية، أعلنت وزارة التربية الروسية عن صدور نسخة موحدة لمرجع التاريخ للمدرسة الثانوية.

ويتضمن الكتاب المدرسي الجديد عددا كبيرا من الأبواب والأقسام، بما في ذلك باب العملية العسكرية الخاصة، حيث سيضاف عيد النصر الجديد بعد انتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة.

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وصرح مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي بذلك على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي، حيث قال "ستظهر في الكتاب المدرسي أبطال وشخصيات بارزة، وهناك روابط وشفرات QR المتعلقة بالأفلام السينمائية التي تروي قصصهم. وسنقوم بإعداد هذا الكتاب المدرسي كمشروع تجريبي للمدرسة الثانوية في 3 أشهر، وبعد ذلك سيبدأ العمل الهادئ على إعداد الكتب المدرسية بدءا من صفوف الابتدائي والإعدادي وانتهاء بالثانوي".

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن مضمون كتب التاريخ المدرسية سيتغير بنسبة 50 إلى 70 بالمائة، مقارنة بعام 2014، حيث ستبقى أفضل المعلومات فقط. وستتم إزالة كل المعلومات غير اللازمة، وبصورة خاصة الإحصاءات المفرطة التي كثرت هناك، وبعد ذلك ستزداد كمية المعلومات لكل صفحة من النص.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا