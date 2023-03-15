العثور على عبوات ناسفة بالقرب من خط أنابيب النفط "دروجبا" في مقاطعة بريانسك

أفاد المتحدث باسم شركة "ترانس نفت" الروسية إيغور ديمين بالعثور على عبوات ناسفة في محطة "نوفوزيبكوف" لضخ النفط بخط أنابيب "دروجبا" في منطقة بريانسك.

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وقال ديمين في حديث لوكالة "تاس": "حقا، تم في أراضي محطة "نوفوزيبكوف" لضخ النفط مساء يوم أمس وصباح اليوم الأربعاء، العثور على عبوات ناسفة في علب بلاستيكية مدمرة من إنتاج غير صناعي برأس حربي على شكل كرات فولاذية. من المفترض أن تدمير العلب البلاستيكية تم بعد سقوطها على الأرض من المسيرات. كما تم بعد ظهر اليوم تسجيل إسقاط عبوة ناسفة أخرى ربما مشابهة للعبوتين الناسفتين السابقتين، من مسيرة".

وأشار إلى أن محطة "نوفوزيبكوف" لا تقوم بضخ النفط منذ بداية العام الجاري، مؤكدا أن خزاناتها فارغة.

وتابع: "يدل طابع الرأس الحربي – على شكل كرات فولاذية – على أن منظمي التخريب لم يخططوا لتدمير المنشأة بل لقتل المدنيين العاملين في هذه المحطة. ويجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث. ولم تلحق أي أضرار بمحطة "نوفوزيبكوف".

المصدر: تاس