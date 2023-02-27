"ترانس نفت" الروسية تكشف سبب وقف ضخ الذهب الأسود إلى بولندا

قال إيغور ديمين ممثل شركة "ترانس نفت" الروسية، إن شركته وهي إحدى المؤسسات المشرفة على تشغيل خط نقل النفط "دروجبا"، كان يجب أن تواصل ضخ الخام إلى بولندا حتى نهاية فبراير.

وذكر أن هذه الشركة الروسية، أوقفت ضح النفط إلى المصافي البولندية، لأن هذه المؤسسات الأجنبية لم تنظم طلبيات الشراء ولم تسدد قيمتها.

وأشار ديمين إلى أن "ترانس نفت"، تضخ النفط إلى خارج روسيا على أساس جدول التصدير المصدق من جانب وزارة الطاقة الروسية ووفقا لتكليف من جانب الشركات المنتجة للنفط.

وأضاف ديمين: "لم تستلم شركتنا تكاليف من جانب الشركات المنتجة للنفط، ولم يتم تسديد قيمة نقل وترانزيت النفط، ونتيجة لذلك تم فرض تعديلات على الجدول الزمني للتصدير لا مكان فيها للمستهلكين البولنديين".

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في 25 فبراير، أعلنت شركة النفط والغاز البولندية أورلين وقف إمدادات النفط من روسيا. حصلت على النفط بموجب اتفاق مع Tatneft. وقال رئيس أورلين، دانيال أوبيتك، إن 10٪ فقط من المواد الخام جاءت من روسيا، ويمكن استبدال هذه الشحنات بمواد خام من جهات أخرى.

في وقت سابق، أعلن أوبيتيك، وقف روسيا إمداد بولندا بالنفط عبر خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة).

وأشار إلى أن وارسو كانت مستعدة لمثل هذا الإجراء.

المصدر: وكالات