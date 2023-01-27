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بوتين يوجه بإنتاج ما لا يقل عن 700 طائرة ومروحية جديدة

أخبار روسيا

بوتين يوجه بإنتاج ما لا يقل عن 700 طائرة ومروحية جديدة
Gettyimages.ru
طائرة ركاب لشركة "أيروفلوت"
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وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة وقطاع صناعة الطيران في روسيا بإنتاج ما لا يقل عن 700 طائرة ومروحية حتى 2030، بتمويل من "صندوق الثروة الوطني".

وجاء في التوجيه الرئاسي: "مع الأخذ في الاعتبار القرارات الصادرة للتمويل المشترك للمشاريع من صندوق الثروة الوطني لتجديد أسطول الطائرات المدنية، أوجّه بإنتاج ما لايقل عن 700 طائرة ومروحية حتى عام 2030".

وكان وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف قد ذكر في وقت سابق، أن شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" ستتسلم 63 طائرة إضافية وطنية الصنع بين 2023-2025.

المصدر: RT

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