السفير الروسي في لندن يحذر من تحوّل أوكرانيا لثقب أسود

نفى السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين إجراء أي مفاوضات لإنهاء النزاع بين موسكو وكييف، وأشار إلى تعنّت كييف ووهمها بالانتصار على روسيا، محذّرا من تحول أوكرانيا لثقب أسود.

وقال كيلين في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "أي مفاوضات غير رسمية لا تجري لأن كييف متعنتة جدا ولديها وهم بأنها قادرة على تحقيق الانتصار في هذه الحرب. وهذا وهم وأمر مستحيل، لكن كييف لا تستطيع التخلي عن توريدات السلاح والتمويل من الغرب. وهنا المشكلة".

وأشار إلى أن "أي نزاع وأي حرب تنتهي وراء طاولة المفاوضات".

وأعاد إلى الأذهان أنه في أبريل كانت موسكو وكييف قريبتين من اتفاق سلام، لكن الجانب الأوكراني "غير رأيه" بعد الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة.

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ودعا كيلين الدول الغربية إلى وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن "أوكرانيا قد خسرت أراضي كبيرة وقدرات اقتصادية وزراعية... والآن هي تخسر الموارد البشرية، والغرب لا يفكر في ذلك، وقد تتحول أوكرانيا إلى ثقب أسود بلا اقتصاد ومال وسكان".

ورجح كيلين عدم حدوث أي تصعيد في الجبهة خلال الفترة القريبة، قائلا: "لا أتوقع أحداثا جدية في الأيام والأسابيع المقبلة. الوضع يبدو أكثر استقرارا" ويسمح للقوات الروسية بإعادة التمركز.

وأكد على ضرورة "إنهاء النزاع الذي بدأ منذ سنوات، في عام 2014".

ونفى كيلين وجود أي نوايا لدى روسيا لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

المصدر: تاس