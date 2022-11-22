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بيسكوف ينفي تلقي بوتين مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا

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بيسكوف ينفي تلقي بوتين مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا
ria.ru
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نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صحة المعلومات التي تفيد بتلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا قبيل انعقاد مؤتمر قمة G20.

جاء ذلك ردا على ما نشرته صحيفة " أوكراينسكايا برافدا"، من أنباء تفيد بأن دولة وسيطة لم تحددها سلمت الرئيس بوتين مسودة مشروع اتفاق سلام مع أوكرانيا، عشية اجتماع قادة G20.

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يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مثل الوفد الروسي خلال قمة G20 التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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