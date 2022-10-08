تعيين الجنرال سوروفيكين قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليم السبت أنه بقرار من وزير الدفاع، تم تعيين جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وفي الأشهر السابقة تولى سوروفيكين قيادة مجموعة قوات "الجنوب" العاملة على جبهات العملية الخاصة في أوكرانيا.

يذكر أن سوروفيكين كان من مارس حتى أكتوبر 2017 ومن يناير حتى أبريل 2019 قائدا لمجموعة القوات الروسية في سوريا.

ومنذ أكتوبر 2017 تولى سوروفيكين قيادة القوات الجوية الفضائية الروسية.

ورقّي إلى رتبة جنرال الجيش عام 2021.

المصدر: RT