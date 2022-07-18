جميعهم مروا بحرب سوريا.. روسيا ترفع القناع عن قادة القوات الروسية العاملة في أوكرانيا

في المراحل الأولى من العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، ظلت أسماء كبار الضباط الذين تولوا قيادة القوات الروسية هناك، طي الكتمان، لكن في الأسابيع الأخيرة بدأت الصورة تتكشف.

وظهر اسم كل من جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة قوات "الجنوب"، والفريق اول ألكسندر لابين، قائد مجموعة "الوسط"، لأول مرة على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف يوم 24 يونيو، عندما تحدث في تقرير يومي عن نجاحات حققتها المجموعتان في معارك ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك.

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أما اليوم فذكر كوناشينكوف لأول مرة اسم قائد مجموعة "الشرق" الفريق رستم مرادوف، وذلك في سياق الحديث عن قيام وزير الدفاع سيرغي شويغو بتفقد منطقة مسؤولية المجموعة في دونباس.

واللافت أن سوروفيكين (55 عاما) ولابين (58 عاما) ومرادوف (49 عاما) تجمعهم المشاركة في العملية العسكرية الروسية في سوريا.

وكان سوروفيكين من مارس حتى أكتوبر 2017 قائدا لمجموعة القوات الروسية في سوريا، فيما شغل لابين وقتها منصب رئيس أركانها، قبل أن يتولى القيادة في الفترة بين أكتوبر 2018 ويناير 2019.

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أما مرادوف فكان مستشارا عسكريا في سوريا عام 2017 وأشرف على العمليات في دير الزور.

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وفي أواخر 2017 منح الرئيس الروسي كلا من سوروفيكين ومرادوف لقب ونجمة "بطل روسيا".

يذكر أن سوروفيكين خدم في نهاية التسعينيات في طاجيكستان، حيث أصبح قائدا للفرقة 201 (القاعدة العسكرية) الروسية هناك، قبل أن ينتقل إلى قيادة فرقة في الشيشان بين عامي 2004 و2005.

وعام 2013 عين قائدا للمنطقة العسكرية الشرقية للقوات الروسية، ليصبح في أكتوبر 2017 قائدا للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وكان لابين، الذي نال رتبة الفريق أول عام 2014، عين قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى في نوفمبر 2017.

وبعد العودة من سوريا شغل مرادوف منذ أواخر 2018 منصب نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وبين نوفمبر 2020 وسبتمبر 2021 قاد قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ.

المصدر: RT