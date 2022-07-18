خدم في سوريا وقره باغ.. الدفاع الروسية تكشف عن اسم أحد كبار قادتها في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين لأول مرة اسم قائد مجموعة قوات "الشرق" التي تنفذ مهمات قتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في بيان سلطت فيه الدفاع الروسية الضوء على الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير سيرغي شويغو إلى منطقة مسؤولية مجموعة "الشرق" واستمع إلى تقرير من قائدها الذي عرف بأنه الفريق رستم مرادوف.

ومرادوف الذي كان يشغل منذ العام 2018 منصب نائب قائد لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية، من مواليد جنوب داغستان عام 1973.

وفي عام 2016، كان ممثلا عن روسيا في مركز المراقبة والتنسيق لشؤون وقف إطلاق النار واستقرار خط الترسيم في دونباس.

في عام 2017، عين مستشارا عسكريا في سوريا حيث أشرف على العمليات في منطقة دير الزور، وفي نهاية العام نفسه منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب ونجمة "بطل روسيا".

وفي فبراير عام 2020 تمت ترقية مرادوف إلى رتبة فريق، قبل أن يكلف في 11 نوفمبر بقيادة قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، وظل قائدا لها حتى سبتمبر عام 2021.

وبعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا أدرج مورادوف نهاية فبراير 2022 في قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT