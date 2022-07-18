شويغو يوجه بالتركيز على تدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني

أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس.

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جاء ذلك خلال قيام شويغو بتفقد مجموعة قوات "فوستوك" الروسية، التي تنفذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع لتقرير قائد المجموعة الفريق رستم مرادوف حول الوضع الحالي وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ المهام القتالية في منطقة مسؤوليته، حسبما أفادت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين.

وذكر البيان أن شويغو أشار إلى تعزيز القدرات الهجومية لمجموعة "فوستوك"، وأصدر تعليمات لقائدها بإعطاء الأولوية للقضاء بأسلحة عالية الدقة على الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للعدو، والتي تستخدم لقصف المناطق السكنية في دونباس بشكل متعمد، وكذلك لحرق حقول القمح ومرافق تخزين الحبوب.

وفي وقت سابق، تفقد شويغو مجموعتي "الجنوب" و "الوسط" الروسيتين العاملتين في أوكرانيا، حيث وجه بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس.

المصدر: RT