شويغو يوعز بتعزيز العمل العسكري من أجل منع القصف الأوكراني المكثف لدونباس

وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم السبت، بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها شويغو إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع إلى تقارير من قائد مجموعة قوات "الجنوب" جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، وقائد مجموعة "الوسط" الفريق أول ألكسندر لابين، بالإضافة إلى قادة آخرين، حول "الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وسير تنفيذ القوات الروسية لمهامها القتالية"، حسب بيان للدفاع الروسية.

وقال البيان إنه في ختام جلسة الاستماع للتقارير، أعطى شويغو "التعليمات اللازمة لتعزيز عمل المجموعتين على كافة محاور العمليات من أجل منع نظام كييف من إمكانية شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان دونباس ومناطق أخرى".

وهذه ثاني جولة تفقدية يقوم به وزير الدفاع الروسي إلى منطقة انتشار القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا، بعد جولة أعلنت الدفاع الروسية عن قيام شويغو بها في 26 يونيو الماضي.

المصدر: "تاس"