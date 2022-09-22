إسقاط 3 طائرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية في ثلاث مناطق من شبه جزيرة القرم.

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وكتب أكسيونوف على حسابه في موقع "تلغرام": "الوضع تحت السيطرة الكاملة".

يشار إلى أن روسيا تنفذ عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد مهمتها في "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، لافتا إلى أن الهدف النهائي للعملية يتمثل في تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا ذاتها.

المصدر: نوفوستي