على خُطى الشيشان.. تشكيل وحدات عسكرية من المتطوعين في القرم

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف الخميس تشكيل وحدات عسكرية من المتطوعين للقتال في أوكرانيا على غرار ما قامت به جمهورية الشيشان.

كتب أكسيونوف على قناته في تيليغرام "أؤيد تماما مبادرة رئيس جمهورية الشيشان، صديقي وشقيقي رمضان قديروف الهادفة لتدريب متطوعين في المناطق. نحن بحاجة لبذل كل جهد ممكن لهزيمة النازيين في أسرع وقت ممكن واستعادة السلام".

وأضاف "جميع المناطق تعمل في هذا الاتجاه. وقد أرسلت شبه جزيرة القرم بالفعل أكثر من 1200 متطوع، ويجري تشكل كتيبتين أخريين. نحن نوفر لهم كامل المعدات ووسائل الحماية والاتصالات والاستخبارات. نحن نحرص على ضمان أن الجميع يغادرون وهم مجهزون تجهيزا كاملا. سيتم الانتهاء من جميع مهام العملية العسكرية الخاصة. بإمكان كل واحد منا المساهمة في قضيتنا المشتركة من موقعه".

يذكر أن رئيس الشيشان رمضان قديروف دعا اليوم قادة مناطق الاتحاد الروسي، لعدم انتظار الكرملين لإعلان الأحكام العرفية أو الجلوس بانتظار نهاية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفقا لقديروف، كل حاكم ورئيس كيان إداري في روسيا الاتحادية قادر على إعداد وتدريب ألف متطوع على الأقل.

وقد عبر قديروف عن ذلك بالقول "رئيس كل كيان إداري روسي ينبغي عليه أن يثبت استعداده لمساعدة الدولة. وينبغي إظهار ذلك ليس من خلال الخطب اللفظية والمسيرات، ولكن من خلال إجراءات ملموسة من شأنها أن تساعد المقاتلين.

وأكد قديروف أن تجهيز ألف متطوع ليس عددا كبيرا بالنسبة لكل منطقة، ولكن على مستوى الدولة، سوف يتشكل جيش قوامه 85 ألف جندي، في هذه الحالة، وفقا لرئيس الشيشان، سيكون بالإمكان تنفيذ مهام العملية الخاصة في أقصر وقت ممكن.

المصدر: EADaily