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ولو بعد عقود من الزمن.. بوتين يكرم أحد أبطال الحرب الوطنية العظمى ضد النازيين الألمان

أخبار روسيا

ولو بعد عقود من الزمن.. بوتين يكرم أحد أبطال الحرب الوطنية العظمى ضد النازيين الألمان
ria.ru
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب بطل روسيا إلى فيكتور تريتياكفيتش، عضو "الحرس الفتي"، لبطولاته في القتال ضد الغزاة النازيين الألمان.

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ونشر مرسوم بهذا الشأن في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، ونص على منح "لقب بطل الاتحاد الروسي إلى تريتياكيفيتش فيكتور يوسيفوفيتش (بالوفاة)، وذلك لجهوده الكبيرة في تأسيس أنشطة منظمة كومسومول السرية (الحرس الفتي) والمشاركة فيها، ونظرا للشجاعة والبطولة اللتين أبداهما في القتال ضد الغزاة الفاشيين الألمان خلال الحرب الوطنية العظمى من 1941-1945".

المصدر: نوفوستي

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