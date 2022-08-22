بوتين يوقع مرسوما بمنح الصحفية الراحلة داريا دوغينا وسام الشجاعة

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما بمنح "وسام الشجاعة" للصحفية داريا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين التي تعرضت لعملية اغتيال السبت.

وقال الكرملين على موقع الرسمي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بمنح الصحفية داريا دوغينا وسام الشجاعة بعد وفاتها.

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وأضاف أن هذا الوسام تكريما لدوغينا على شجاعتها وتفانيها في آداء واجبها المهني.

ولقيت داريا دوغينا (بلاتونوفا) حتفها في انفجار سيارة دفع رباعي في منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.

داريا هي ابنة العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين. كانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

عملت لبعض الوقت مقدمة لبرنامج سياسي مع سيرغي ماردان على راديو "كومسومولسكايا برافدا"، إلى ذلك كانت تشارك في البرامج التلفزيونية السياسية، ونظرا لاتقانها اللغة الفرنسية كانت غالبا ما تتم استضافتها كخبيرة في السياسة الفرنسية.

دعمت داريا دوغينا بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كما تعرفت شخصيا على عدد من المراسلين الحربيين والقياديين الميدانيين في دونباس.

وقد أدرجت بريطانيا داريا في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها "تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا".

المصدر: RT