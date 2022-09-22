رئيس مجلس الدوما: لا حصانة للنواب من التعبئة

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن نواب المجلس لا يتمتعون بحصانة من التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا وسوف يشارك من يستوفي الشروط في العملية العسكرية الخاصة.

جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث أشار إلى الأسئلة التي تهم المواطنين، وشرح مفهوم التعبئة الجزئية وتفاصيلها:

"لقد مرت 24 ساعة منذ صدور مرسوم الرئيس، فلاديمير بوتين، بشأن التعبئة الجزئية، والتي سوف تساعد في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة. وهناك أسئلة تهم مواطنينا، نجيب عليها على نحو صحيح:

إقرأ المزيد

اليوم، ليست التشكيلات النازية الأوكرانية المسلحة من تقف وحدها أمام جنودنا وضباطنا بل تقاتل إلى جانبهم قوات (الناتو): ففي أوكرانيا يعمل مدربون من (الناتو)، ومرتزقة من (الناتو)، ومعدات وأسلحة وذخائر من (الناتو)، حيث يبلغ خط التماس مع العدو أكثر من 1000 كيلومتر. ولكي نفهم أكثر: في الحرب العالمية الثانية، عملت 4 جبهات لتحرير الأراضي الأوكرانية من النازيين، لذلك أصبح من الواضح ضرورة زيادة حجم قواتنا المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

من يخضع للتعبئة الجزئية؟

ستؤثر التعبئة الجزئية على من خدموا في الجيش الروسي من قبل، من ذوي الخبرة القتالية، ومن لديهم تخصص عسكري مطلوب.

سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، ولن يطال ذلك 99% من موارد التعبئة، بمعنى أن أولئك الذين لم يخدموا في الجيش، ومن ليس لديهم خبرة عسكرية، ومن يدرسون في الجامعات، إلخ. لن تطالهم التعبئة الجزئية.

بشأن الضمانات

سيكون الوضع القانوني للمتطوعين والمقاتلين في صفوف قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هو نفس الوضع القانوني لأفراد الجيش الروسي، كما ستتخذ قرارات بشأن الأولوية في الإجازات الائتمانية والحفاظ على ضمانات العمل للمواطنين قيد الاستدعاء. وتلك القضايا محل اهتمام. ولن نغفل أحدا.

بشأن النواب

يتعين على أولئك الذين يستوفون متطلبات التعبئة الجزئية المساعدة بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ولا حصانة للنواب من التعبئة.

مثالا على ذلك، ومنذ بداية العملية العسكرية يقود النواب آدم ديليمخانوف، دميتري سابلين وفيكتور فودولاتسكي، وأحمد دوغاييف وآخرون المتطوعين من جمهورية الشيشان في دونباس.

نحن في زمن التحدي، وسنتغلب عليهم معا بالتأكيد، وسنضمن أمن مواطنينا وسيادة بلادنا".

المصدر: تليغرام