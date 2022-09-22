مصدر: القوات الروسية تحبط سلسلة من الأعمال الإرهابية في خيرسون

قال مصدر في الهيئات الأمنية الروسية، إن القوات الروسية تمكنت من إحباط سلسلة هجمات إرهابية في مقاطعة خيرسون خططت المخابرات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ عدد منها خلال الاستفتاء.

وأضاف المصدر أنه "تم يوم 21 سبتمبر اعتقال فاليري بانتشوك في منطقة خيرسون، حيث خطط بإيعاز من المخابرات الأوكرانية، لتفجير خطوط التوتر العالي التي توفر الكهرباء لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية القرم"، كما تم كشف مخرب ثان في مدينة بيريسلاف وتمت تصفيته في 19 سبتمبر بعد أن أبدى مقاومة مسلحة خلال اعتقاله.

وخلال المداهمة في بيريسلاف، تمت مصادرة 10 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" مع سلاح وعبوات متفجرة وخرائط لمنشآت البنية التحتية المدنية في بيريسلاف، والتي خطط الإرهابي القتيل لتفجيرها، بما في ذلك خلال فترة الاستفتاء.

وخلال التحقيق الأولي مع بانتشوك، اعترف بأنه شعر بالخوف ولم يقدم على تفجير أبراج التوتر العالي، لأنه لم يكن متأكدا من قدرته على الفرار إلى مسافة آمنة في الوقت المناسب، لذلك ترك مادة "تي إن تي" في مخبأ للمخرب الثاني، الذي تواصل معه بالهاتف، ولم يكن على معرفة شخصية به.

المصدر: نوفوستي