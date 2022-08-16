رئيس برلمان القرم: عملاء كييف يكثفون أنشطتهم القذرة في القرم

صرح رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف، معلقا على انفجار مستودع الذخيرة في منطقة جانكوي شمال شبه الجزيرة، بأن عملاء نظام كييف تلقوا إشارة لتكثيف أنشطتهم في القرم.

وقال قسطنطينوف: "سيتم توضيح ملابسات انفجار جانكوي بالتفصيل من خلال التحقيق، ولكن من الواضح أن عملاء نظام كييف الإرهابي تلقوا إشارة لتكثيف أنشطتهم، ولأنهم غير قادرين على القيام بأشياء كبيرة، فإنهم ينفذون القليل من الحيل القذرة. وسيكون من الجيد في المستقبل حرمانهم من الفرصة لتنفيذ مثل هذه الحيل الصغيرة القذرة أيضا".

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وأكد أن وجود نظام كييف الحالي يشكل خطورة على روسيا وعلى البشرية جمعاء. وسيكون ضرب مراكز صنع القرار الإجراء الأكثر فاعلية وفي الوقت المناسب.

واعتبر أن سلطات كييف يمكن أن تستخدم شبه جزيرة القرم لتوسيع جغرافية جرائمها مقابل الحصول على مساعدة جديدة من الغرب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الانفجارات التي وقعت بمستودع ذخيرة في شمال شبه جزيرة القرم صباح اليوم سببها عمل تخريبي.

المصدر: نوفوستي