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الدفاع الروسية: انفجار مستودع الذخيرة في القرم صباح اليوم ناجم عن عمل تخريبي

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: انفجار مستودع الذخيرة في القرم صباح اليوم ناجم عن عمل تخريبي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجارات التي وقعت بمستودع ذخيرة في شمال شبه جزيرة القرم صباح اليوم سببها عمل تخريبي.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها حول الانفجارات التي هزت مستودع الذخيرة قرب بلدة مايسكويه في منطقة جانكوي بشمال شبه الجزيرة: أنه "في صباح يوم 16 أغسطس تضرر مستودع عسكري نتيجة عمل تخريبي".

وأشار البيان إلى أن أضرارا لحقت أيضا بخط كهرباء ومحطة كهرباء وسكة حديد وعدد من المباني السكنية في المنطقة.

وأكد البيان أنه لم تقع هناك إصابات خطيرة، مضيفا أن العمل جار لإزالة آثار العملية التخريبية.

وفي وقت سابق، أفادت الدفاع الروسية بانفجار ذخيرة جراء حريق اندلع صباح اليوم بموقع تخزينها المؤقت في وحدة عسكرية قرب بلدة مايسكويه.

من جانبها، قالت السلطات إن مدنيين اثنين أصيبا بجروح لا تهدد الحياة، وإنه تجري عملية لإجلاء السكان من المنطقة المنكوبة.

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