الدفاع الروسية: حريق وانفجار بمستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن حريقا اندلع صباح اليوم الثلاثاء بموقع تخزين مؤقت للذخيرة في وحدة عسكرية قرب بلدة مايسكويه في شمال شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه نتيجة الحريق انفجرت الذخيرة المخزنة في الموقع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات خطيرة.

وأضاف البيان أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق ومعرفة أسبابه.

⚡ В Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасовhttps://t.co/Qn1q2UVPV8pic.twitter.com/gjmiV1HDDk — РИА Новости (@rianru) August 16, 2022

وفي وقت سابق قال رئيس إدارة مايسكويه نيكولاي كاربيتس إنه بعد انفجار الذخيرة الذي وقع في مستودع قريب حوالي الساعة 6 صباحا، بدأ إجلاء السكان، مؤكدا إجلاء حوالي ألفي شخص حتى اللحظة.

من جانبه صرح حاكم القرم سيرغي أكسيونوف بعد وصوله إلى المنطقة، بأن هناك معلومات عن جريحين اثنين بين المدنيين، بإصابات لا تهدد حياتهما، مؤكدا استمرار عملية إجلاء السكان إلى خارج منطقة الخمسة كيلومترات.

المصدر: وكالات